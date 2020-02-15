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Чорні ящики літака МАУ можуть бути розшифровані у Франції, - Пристайко

Новини » Суспільство     15.02.2020 - 15:38
Чорні ящики літака МАУ можуть бути розшифровані у Франції, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Чорні ящики можуть бути розшифровані у Франції з обов'язковою участю українських експертів

Чорні ящики збитого українського літака в Ірані можуть бути розшифровані у Франції з обов'язковою участю українських експертів. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на полях Мюнхенської конференції.

За словами міністра, українська сторона вважає, що краще відкрити бортовий самописець у Франції.

"На сьогоднішній момент ми думаємо, що кращі шанси будуть відкрити його в Парижі, але обов'язково присутність української делегації, у якій є техніки, які повинні спостерігати за тим, щоб інформація була, по-перше, повна, а по-друге без зовнішнього втручання ", - сказав він журналістам в Мюнхені.

Також він уточнив, що іранська сторона отримає лист, в якому будуть повторені вимоги України, озвучені персонально.

Нагадаємо, сьогодні Вадим Пристайко обговорив зі своїм іранським колегою Мохаммадом Джавадом Заріфа співробітництво в рамках розслідування катастрофи літака МАУ над Тегераном. Під час зустрічі в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки Пристайко та Заріф обмінялися думками щодо українського літака, який був збитий Іраном, а також обговорили співпрацю в рамках розслідування.

Раніше Джавад Заріф заявив, що Тегеран не буде розшифровувати "чорні ящики" українського літака без зацікавлених сторін. Однак в Ірані відмовляються передавати бортові самописці літака МАУ будь-якій державі.

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Новини України Вадим Пристайко
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