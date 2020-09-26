"Черные ящики" изъяли из АН-26, - глава Харьковской ОГА

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер заявил, что "черные ящики" удалось изъять из самолета АН-26, разбившегося в Чугуеве. Бортовые самописцы отправили на экспертизу.

Об этом сообщает "Укринформ".

По словам Кучера, он точно знает, что за 45 секунд до падения пилоты между собой общались о возможности посадки.

"Насколько мне известно, бортовые самописцы изъяты, они еще не исследованы", - рассказал он.

Кучер также выразил надежду, что "черные ящики" военного самолета расшифруют в ближайшее время.

Напомним, вечером 25 сентября в Чугуеве при заходе на посадку разбился военный самолет АН-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета воздушных сил имени. Кожедуба. В результате аварии 26 человек погибли, лишь одному курсанту повезло остаться живым.

Ранее вице-премьер-министр Олег Уруский, который возглавляет госкомиссию по расследованию катастрофы, заявлял о невозможности изъятия бортовых самописцев АН-26 пока не завершатся работы с телами погибших.

Что известно о причинах катастрофы военного самолета АН-26, читайте в материале РБК-Украина.