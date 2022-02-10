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"Черновцыгаз" уплатил более 106 млн гривен налогов в бюджеты всех уровней

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Черновцы, Четверг 10 февраля 2022 13:25
"Черновцыгаз" уплатил более 106 млн гривен налогов в бюджеты всех уровней Фото: газовый вентиль (dtek.com)
Автор: Мария Тарарыева

За 2021 год газораспределительная компания АО "Черновцыгаз" осуществила отчисления в 106,6 млн гривен налогов. В целом компании, работающие под брендом РГК, уплатили в прошлом году в бюджеты всех уровней 4,3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Черновцыгаза".

"АО "Черновцыгаз", работающее под брендом Региональной газовой компании, по итогам 2021 года вошло в число крупнейших налогоплательщиков. Ведь за предыдущий год "Черновцыгазом" уплачено 106,6 млн гривен налогов и обязательных платежей", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, из общей суммы 70,1 млн гривен перечислено в государственный бюджет. Еще 36,5 млн гривен поступило в местный бюджет, что обеспечивает развитие местных общин и экономики региона.

"В этом году, РГК начинаем ряд проектов, которые основываются на глобальных целях устойчивого развития ООН. В партнерстве с местными сообществами "Черновцыгаз" будет воплощать образовательные, оздоровительные, экономические и экологические инициативы, направленные на повышение социальной ответственности и ответственного отношения к окружающей среде, - отметил председатель правления АО "Черновцыгаз" Виктор Горда.

Также в пресс-службе отметили, что по инициативе РГК в 2022 году АО "Черновцыгаз" реализует проекты ESG, которые будут способствовать устойчивому развитию региона. Среди них замена газового оборудования для школ и детских больниц, строительство современных спортивных площадок в Черновцах, что обеспечит здоровый и безопасный рост молодежи.

"Для сохранения окружающей среды и внедрения ответственного потребления, "Черновцыгаз" в этом году планирует высадить 1 000 деревьев и ввести сортировку мусора в отделениях компании по всей области. Популяризировать газораспределительная компания и отказ от бумажных счетов, развивая цифровые сервисы и программные продукты для своих клиентов", - говорится в сообщении.

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