"Чернівцігаз" сплатив понад 106 млн гривень податків до бюджетів усіх рівнів

За 2021 рік газорозподільна компанія АТ "Чернівцігаз" здійснила відрахування в 106,6 млн гривень податків. Загалом компанії, що працюють під брендом РГК, сплатили в минулому році до бюджетів усіх рівнів 4,3 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Чернівцігазу".

"АТ "Чернівцігаз", що працює під брендом Регіональної газової компанії, за підсумками 2021 року увійшло до числа найбільших платників податків. Адже за попередній рік "Чернівцігазом" сплачено 106,6 млн гривень податків та обов’язкових платежів", - йдеться у повдіомленні.

За словами прес-служби, з загальної суми 70,1 млн гривень перераховано до державного бюджету. Ще 36,5 млн гривень надійшло до місцевого бюджету, що забезпечує розвиток місцевих громад та економіки регіону.

"В цьому році, РГК започатковуємо низку проєктів, які ґрунтуються на глобальних цілях сталого розвитку ООН. В партнерстві з місцевими громадами "Чернівцігаз" буде втілювати освітні, оздоровчі, економічні та екологічні ініціативи, що спрямовані на підвищення соціальної відповідальності та відповідального ставлення до навколишнього середовища, - зазначив голова правління АТ "Чернівцігаз" Віктор Горда.

Також у прес-службі зазначили, що за ініціативи РГК у 2022 році АТ "Чернівцігаз" реалізує проєкти ESG, що сприятимуть сталому розвитку регіону. Серед них заміна газового обладнання для шкіл та дитячих лікарень, будівництво сучасних спортивних майданчиків у Чернівцях, що забезпечить здорове та безпечне зростання молоді.

"Задля збереження навколишнього середовища й впровадження відповідального споживання, "Чернівцігаз" цьогоріч планує висадити 1 000 дерев та запровадити сортування сміття у відділеннях компанії по всій області. Популяризуватиме газорозподільна компанія й відмову від паперових рахунків, розвиваючи цифрові сервіси та програмні продукти для своїх клієнтів", - йдеться у повідомленні.