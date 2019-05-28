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"Черновцыгаз Сбыт": в июне газ для жителей области подорожает

Новости » Энергетика    28.05.2019 - 15:04
"Черновцыгаз Сбыт": в июне газ для жителей области подорожает
Иллюстративное фото (УНИАН)

В то же время, тариф газораспределительных компаний не изменился

В июне цена газа для жителей Черновицкой области составит 8 804,84 гривен за тыс. куб.м. Это дороже, чем в мае, когда установленная для буковинцев цена составляет 8 424,77 гривен за тыс. куб. м. Колебания цены связаны с тем, что "Нафтогаз" повысил оптовую цену газа, а также с новыми тарифами на транспортировку газа магистральными газопроводами для АО "Укртрансгаз". Об этом сообщает пресс-служба "Черновцыгаз Сбыта".

"С мая 2019 года бытовые потребители будут платить разную цену за газ в зависимости от региона. Это произошло из-за того, что НКРЭКУ утвердила для АО "Укртрансгаз" новые тарифы на услуги транспортировки природного газа – с каждого оплаченного бытовыми потребителями кубометра на счет компании будут поступать 19 коп. Сейчас это фиксированный тариф, который фактически является абонплатой. А до этого в "Укртрансгаза" были разные тарифы по областям, рассчитаны таким образом, чтобы удерживать на одном уровне цену газа для бытовых по всей Украине", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в то же время, тариф газораспределительных компаний не изменился. Также неизменна и ставка "Черновцыгаз Сбыта" - согласно постановлению КМУ № 867 от 19.10.2018 г., она остается на уровне 2,2% от конечной цены газа.

В зависимости от колебаний оптовой цены газа от государственного монопольного поставщика НАК "Нафтогаз Украины", конечная цена для населения Черновицкой области будет меняться ежемесячно.

Месяц

поставки

Цена за 1000 м куб. без НДС

Цена за 1000 м куб. с НДС

Апрель 2019 года

7124,10

8548,92

Май 2019 года

7020,64

8424,77

Июнь 2019 года

7337,37

8804,84
 

"Мы информируем каждого клиента нашей компании о всех составляющих цены газа - это указано в счетах за газ Также это позволяет иметь представление, кто есть кто на рынке газа, и почему и в чью пользу меняется цена газа", - отметил директор "Черновцыгаз Сбыта" Владимир Ляшенко.

По данным Ассоциации газового рынка Украины, в мае самым дешевым газявляется для жителей столицы, а самым дорогим - для жителей Николаевской области, в июне - жители Ровенской области будут платить больше, а жители Харькова – меньше всего.

500 тыс. клиентов "Днепропетровскгаз Сбыта" пользуются Личным кабинетом
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