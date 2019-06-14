"Черновцыгаз Сбыт" достиг 92% расчетов за газ

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5% неплатежей связаны с такими задержками в расчетах клиентов, на которые компания–поставщик не имеет возможности повлиять

Уровень расчетов за потребленный природный газ населением Черновицкой области за январь–май 2019 года достиг рекордно высокого уровня – 92%. Этот показатель значительно превышает показатели оплаты за другие виды коммунальных услуг в Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба "Черновцыгаз Сбыта".

Отмечается, что основная составляющая цены на природный газ почти 90% - это доля, которую получает группа компаний "Нафтогаз". В свою очередь ООО "Черновцыгаз Сбыт" остается лишь 2,2 %. За период с января по май 2019 года "Черновцыгаз Сбыт" как поставщик ПСО перечислило на счета НАК "Нафтогаз Украины" 735,5 млн гривен, которые были уплачены бытовыми потребителями Черновицкой области.

"Увеличить уровень расчетов за природный газ удалось благодаря целенаправленной работе с клиентами компании в части внедрения новых современных платежных сервисов, а это пять платформ для оплаты за газ в Личном кабинете 104.ru и созданный в этом году новый платежный онлайн сервис чат-бот "7104ua" в Viber и работе с должниками", - говорит директор ООО "Черновцыгаз Сбыт" Владимир Ляшенко.

По словам пресс-службы, за пять месяцев текущего года компанией направлено неплательщикам почти 11,5 тыс. предупреждений о прекращении подачи газа. Это в 3,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме этого, компанией передано на отключение 3,3 тыс. должников.

В компании также отметили, что повысить достигнутый уровень расчетов за потребленный природный газ возможно в случае установления обоснованных норм потребления и отмены ограничений на приведения потребления природного газа к стандартным условиям, введенных НКРЭКУ.

"Проведенный специалистами ООО "Черновцыгаз Сбыт" анализ показывает, что в случае устранения регуляторных ошибок правительства и НКРЭКУ, уровень оплаты за газ достигнет 95%. Такое повышение связано с тем, что на территории Черновицкой области незначительное количество нормовиков и существенная доля домохозяйств, обеспеченных счетчиками газа с автоматической температурной коррекцией. Остальные 5% неплатежей связаны с такими задержками в расчетах клиентов, на которые компания–поставщик не имеет возможности повлиять. Например, неплатежеспособность потребителей, несвоевременное обращение потребителей для назначения субсидий и их временное отсутствие в зв'связи с трудовой миграцией", - говорится в сообщении.