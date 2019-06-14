ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Черновцыгаз Сбыт" достиг 92% расчетов за газ

Новости » Энергетика    14.06.2019 - 15:41
"Черновцыгаз Сбыт" достиг 92% расчетов за газ
Иллюстративное фото (dtek.com)

5% неплатежей связаны с такими задержками в расчетах клиентов, на которые компания–поставщик не имеет возможности повлиять

Уровень расчетов за потребленный природный газ населением Черновицкой области за январь–май 2019 года достиг рекордно высокого уровня – 92%. Этот показатель значительно превышает показатели оплаты за другие виды коммунальных услуг в Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба "Черновцыгаз Сбыта".

Отмечается, что основная составляющая цены на природный газ почти 90% - это доля, которую получает группа компаний "Нафтогаз". В свою очередь ООО "Черновцыгаз Сбыт" остается лишь 2,2 %. За период с января по май 2019 года "Черновцыгаз Сбыт" как поставщик ПСО перечислило на счета НАК "Нафтогаз Украины" 735,5 млн гривен, которые были уплачены бытовыми потребителями Черновицкой области.

"Увеличить уровень расчетов за природный газ удалось благодаря целенаправленной работе с клиентами компании в части внедрения новых современных платежных сервисов, а это пять платформ для оплаты за газ в Личном кабинете 104.ru и созданный в этом году новый платежный онлайн сервис чат-бот "7104ua" в Viber и работе с должниками", - говорит директор ООО "Черновцыгаз Сбыт" Владимир Ляшенко.

По словам пресс-службы, за пять месяцев текущего года компанией направлено неплательщикам почти 11,5 тыс. предупреждений о прекращении подачи газа. Это в 3,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме этого, компанией передано на отключение 3,3 тыс. должников.

В компании также отметили, что повысить достигнутый уровень расчетов за потребленный природный газ возможно в случае установления обоснованных норм потребления и отмены ограничений на приведения потребления природного газа к стандартным условиям, введенных НКРЭКУ.

"Проведенный специалистами ООО "Черновцыгаз Сбыт" анализ показывает, что в случае устранения регуляторных ошибок правительства и НКРЭКУ, уровень оплаты за газ достигнет 95%. Такое повышение связано с тем, что на территории Черновицкой области незначительное количество нормовиков и существенная доля домохозяйств, обеспеченных счетчиками газа с автоматической температурной коррекцией. Остальные 5% неплатежей связаны с такими задержками в расчетах клиентов, на которые компания–поставщик не имеет возможности повлиять. Например, неплатежеспособность потребителей, несвоевременное обращение потребителей для назначения субсидий и их временное отсутствие в зв'связи с трудовой миграцией", - говорится в сообщении.

За 5 месяцев 2019 года в АДС "Харьковгоргаза" поступило более 6 тыс. вызовов
Новости Украины Черновцыгаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь