"Чернівцігаз Збут" досяг 92% розрахунків за газ

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5% неплатежів пов’язані із такими затримками в розрахунках клієнтів, на які компанія–постачальник не має можливості вплинути

Рівень розрахунків за спожитий природний газ населенням Чернівецької області за січень–травень 2019 року досяг рекордно високого рівня – 92%. Цей показник значно перевищує показники оплати за інші види комунальних послуг в Чернівецькій області. Про це повідомляє прес-служба "Чернівцігаз Збуту".

Зазначається, що основна складова ціни на природний газ майже 90% - це частка, яку отримує група компаній "Нафтогаз". У свою чергу ТОВ "Чернівцігаз Збут" залишається лише 2,2 %. За період з січня по травень 2019 року "Чернівцігаз Збут" як постачальник ПСО перерахувало на рахунки НАК "Нафтогаз України" 735,5 млн гривень, що були сплачені побутовими споживачами Чернівецької області.

"Збільшити рівень розрахунків за природний газ вдалось завдяки цілеспрямованій роботі з клієнтами компанії в частині запровадження нових сучасних платіжних сервісів, а це п’ять платформ для оплати за газ в Особистому кабінеті 104.ua і створений цьогоріч новий платіжний онлайн сервіс чат-бот "7104ua" у Viber, та роботі з боржниками", - говорить директор ТОВ "Чернівцігаз Збут" Володимир Ляшенко.

За словами прес-служби, за п'ять місяців поточного року компанією направлено неплатникам майже 11,5 тис. попереджень про припинення подачі газу. Це в 3,7 раза більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Крім цього, компанією передано на відключення 3,3 тис. боржників.

В компанії також зазначили, що підвищити досягнутий рівень розрахунків за спожитий природний газ можливо в разі встановлення обґрунтованих норм споживання та скасування обмежень на приведення споживання природного газу до стандартних умов, введених НКРЕКП.

"Проведений спеціалістами ТОВ "Чернівцігаз Збут" аналіз показує, що в разі усунення регуляторних помилок уряду та НКРЕКП, рівень оплати за газ досягне 95%. Таке підвищення пов'язане із тим, що на території Чернівецької області незначна кількість нормовиків і суттєва частка домогосподарств забезпечених лічильниками газу з автоматичною температурною корекцією. Решта 5% неплатежів пов’язані із такими затримками в розрахунках клієнтів, на які компанія–постачальник не має можливості вплинути. Наприклад, неплатоспроможність споживачів, невчасне звернення споживачів для призначення субсидій та їх тимчасова відсутність у зв'язку із трудовою міграцією", - йдеться у повідомленні.