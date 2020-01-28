"Черновцыгаз": потребители с индивидуальным отоплением заплатят за доставку меньше

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Это стало возможным благодаря внедрению НКРЭКУ новой системы оплаты услуг доставки газа

В течение первых трех месяцев текущего года домохозяйства в Черновицкой области, использующих газ для отопления домов, будут платить на 36% меньше, чем в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба АО "Черновцыгаз".

"Это стало возможным благодаря внедрению НКРЭКУ новой системы оплаты услуг доставки газа. Согласно расчетам, наиболее выгодной новая система будет для домохозяйств, которые используют газ для отопления домов. Их платежи за доставку газа уменьшатся в среднем на треть. Например, домохозяйство в Черновицкой области, которое потребляет 1479 куб. м газа в год, по три месяца заплатит 466 вместо 728 гривен", - говорится в сообщении.

январь февраль март Потребление*, куб. м 288 267 282 1 кв 2019 г, грн 250,56 232,29 245,34 728,19 1 кв. 2020 г, грн 155,30 155,30 155,30 465,90

*данные НКРЭКУ

"Окончательное отделение продажи газа от его транспортировки завершило анбандлинг, который длился в Украине на протяжении последних пяти лет. Теперь потребитель не привязан к поставщику газа и имеет возможность выбора", - рассказал коммерческий директор АО "Черновцыгаз" Дмитрий Голубченко.

В пресс-службе напомнили, что 24 декабря 2019 года Регулятор утвердил новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРС. А в январе 2020 года потребители газа впервые получили квитанции на оплату доставки газа.