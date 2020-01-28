ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Черновцыгаз": потребители с индивидуальным отоплением заплатят за доставку меньше

Новости » Энергетика     28.01.2020 - 16:52
"Черновцыгаз": потребители с индивидуальным отоплением заплатят за доставку меньше
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Это стало возможным благодаря внедрению НКРЭКУ новой системы оплаты услуг доставки газа

В течение первых трех месяцев текущего года домохозяйства в Черновицкой области, использующих газ для отопления домов, будут платить на 36% меньше, чем в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба АО "Черновцыгаз".

"Это стало возможным благодаря внедрению НКРЭКУ новой системы оплаты услуг доставки газа. Согласно расчетам, наиболее выгодной новая система будет для домохозяйств, которые используют газ для отопления домов. Их платежи за доставку газа уменьшатся в среднем на треть. Например, домохозяйство в Черновицкой области, которое потребляет 1479 куб. м газа в год, по три месяца заплатит 466 вместо 728 гривен", - говорится в сообщении.

январь

февраль

март

Потребление*, куб. м

288

267

282

1 кв 2019 г, грн

250,56

232,29

245,34

728,19

1 кв. 2020 г, грн

155,30

155,30

155,30

465,90
*данные НКРЭКУ

"Окончательное отделение продажи газа от его транспортировки завершило анбандлинг, который длился в Украине на протяжении последних пяти лет. Теперь потребитель не привязан к поставщику газа и имеет возможность выбора", - рассказал коммерческий директор АО "Черновцыгаз" Дмитрий Голубченко.

В пресс-службе напомнили, что 24 декабря 2019 года Регулятор утвердил новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРС. А в январе 2020 года потребители газа впервые получили квитанции на оплату доставки газа.

"Ивано-Франковскгаз Сбыт": 60 тыс. потребителей получают монетизированные льготы
Новости Украины Черновцыгаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь