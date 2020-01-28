ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Чернівцігаз": споживачі з індивідуальним опаленням сплатять за доставку менше

Новини » Енергетика     28.01.2020 - 16:52
"Чернівцігаз": споживачі з індивідуальним опаленням сплатять за доставку менше
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Це стало можливим завдяки впровадженню НКРЕКП нової системи оплати послуг доставки газу

Впродовж перших трьох місяців поточного року домогосподарства в Чернівецькій області, що використовують газ для опалення будинків, платитимуть на 36% менше, ніж в першому кварталі 2019 року. Про це повідомляє прес-служба АТ "Чернівцігаз".

"Це стало можливим завдяки впровадженню НКРЕКП нової системи оплати послуг доставки газу. Згідно з розрахунками, найбільш вигідною нова система буде для домогосподарств, які використовують газ для опалення будинків. Їх платежі за доставку газу зменшаться в середньому на третину. Наприклад, домогосподарство в Чернівецькій області, яке споживає 1479 куб. м газу на рік, за три місяці сплатить 466 замість 728 гривень", - йдеться у повідомленні.

січень

лютий

березень

Споживання*, куб м

288

267

282

1 кв. 2019 р, грн

250,56

232,29

245,34

728,19

1 кв. 2020 р, грн

155,30

155,30

155,30

465,90
*дані НКРЕКП

"Остаточне відділення продажу газу від його транспортування завершило анбандлінг, який тривав в Україні впродовж останніх п’яти років. Тепер споживач не прив’язаний до постачальника газу і має можливість вибору", - розповів комерційний директор АТ "Чернівцігаз" Дмитро Голубченко.

В прес-службі нагадали, що 24 грудня 2019 року Регулятор затвердив нові тарифи для Оператора ГТС та операторів ГРМ. А в січні 2020 року споживачі газу вперше отримали квитанції на оплату доставки газу.

"Івано-Франківськгаз Збут": 60 тис. споживачів отримують монетизовані пільги
Новини України Чернівцігаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся