"Чернівцігаз": споживачі з індивідуальним опаленням сплатять за доставку менше

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Це стало можливим завдяки впровадженню НКРЕКП нової системи оплати послуг доставки газу

Впродовж перших трьох місяців поточного року домогосподарства в Чернівецькій області, що використовують газ для опалення будинків, платитимуть на 36% менше, ніж в першому кварталі 2019 року. Про це повідомляє прес-служба АТ "Чернівцігаз".

"Це стало можливим завдяки впровадженню НКРЕКП нової системи оплати послуг доставки газу. Згідно з розрахунками, найбільш вигідною нова система буде для домогосподарств, які використовують газ для опалення будинків. Їх платежі за доставку газу зменшаться в середньому на третину. Наприклад, домогосподарство в Чернівецькій області, яке споживає 1479 куб. м газу на рік, за три місяці сплатить 466 замість 728 гривень", - йдеться у повідомленні.

січень лютий березень Споживання*, куб м 288 267 282 1 кв. 2019 р, грн 250,56 232,29 245,34 728,19 1 кв. 2020 р, грн 155,30 155,30 155,30 465,90

*дані НКРЕКП

"Остаточне відділення продажу газу від його транспортування завершило анбандлінг, який тривав в Україні впродовж останніх п’яти років. Тепер споживач не прив’язаний до постачальника газу і має можливість вибору", - розповів комерційний директор АТ "Чернівцігаз" Дмитро Голубченко.

В прес-службі нагадали, що 24 грудня 2019 року Регулятор затвердив нові тарифи для Оператора ГТС та операторів ГРМ. А в січні 2020 року споживачі газу вперше отримали квитанції на оплату доставки газу.