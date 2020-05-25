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"Черновцыгаз" перечислил стоимость доставки газа более 19 тыс. потребителей

Новости » Энергетика     25.05.2020 - 16:04
"Черновцыгаз" перечислил стоимость доставки газа более 19 тыс. потребителей
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Для расчета минимальной платы за доставку для домохозяйств НКРЭКУ использовало действующие нормы потребления газа

АО "Черновцыгаз" осуществило корректировку начислений 19,2 тыс. клиентам компании на сумму в 1,1 млн гривен, согласно утвержденного НКРЭКУ минимального размера платы за доставку. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Перерасчет стоимости распределения газа коснулся новых потребителей, домохозяйств, которые потребляют газ меньше девяти месяцев, и которые не пользовались газом. В общем, размер установленного минимального платежа в Черновицкой области колеблется от 4 до 33 гривен в месяц, в зависимости от наличия газового оборудования", - говорится в сообщении.

Домохозяйство с газовой плитой

4,10 грн

Домохозяйство с плитой и газовой колонкой

13,23 грн

Домохозяйство с автономным отоплением

32,97 грн

"Еще в апреле обновленные счета получили 19 243 клиента "Черновцыгаза" Несмотря произведен перерасчет и уменьшение стоимости услуг распределения на 1,1 млн грн, почти 50% потребителей газа, которым уменьшены начисления продолжают должать за предоставленные услуги", - рассказывает коммерческий директор АО "Черновцыгаз" Дмитрий Голубченко.

В пресс-службе отметили, что те клиенты, на которых распространяется действие постановления, и которые оплатили за услуги распределения в начале года могут не волноваться, ведь средства остались на лицевых счетах и будут засчитаны при расчетах в последующие месяцы. Для этого не нужно писать отдельных заявлений и обращаться в контакт-центр.

"Для расчета минимальной платы за доставку для домохозяйств НКРЭКУ использовало действующие нормы потребления газа. Они рассчитаны на основании постановления Кабинета Министров Украины от 27 февраля 2019 № 143 "Вопросы потребления природного газа". Размер минимальной платы для домохозяйств, которые используют газ комплексно, рассчитанный из среднемесячного объема потребления в межотопительный период. Ранее для этой категории потребителей стоимость платы за доставку газа рассчитывалась на квадратуру квартиры или дома", - говорится в сообщении.

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новости Украины Черновцыгаз
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