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"Чернівцігаз" перерахував вартість доставки газу понад 19 тис. споживачів

Новини » Енергетика     25.05.2020 - 16:04
"Чернівцігаз" перерахував вартість доставки газу понад 19 тис. споживачів
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Для розрахунку мінімальної плати за доставку для домогосподарств НКРЕКП використало діючі норми споживання газу

АТ "Чернівцігаз" здійснило коригування нарахувань 19,2 тис. клієнтам компанії на суму в 1,1 млн гривень, відповідно до затвердженого НКРЕКП мінімального розміру плати за доставку. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Перерахунок вартості розподілу газу торкнувся нових споживачів, домогосподарств, які споживають газ менше дев’яти місяців, і які не користувались газом. Загалом, розмір встановленого мінімального платежу в Чернівецькій області коливається від 4 до 33 гривень на місяць, в залежності від наявності газового обладнання", - йдеться у повідомленні.

Домогосподарство з газовою плитою

4,10 грн

Домогосподарство з плитою та газовою колонкою

13,23 грн

Домогосподарство з автономним опаленням

32,97 грн

"Ще в квітні оновлені рахунки отримали 19 243 клієнти "Чернівцігазу". Попри проведений перерахунок та зменшення вартості послуг розподілу на 1,1 млн грн, майже 50% споживачів газу, яким зменшено нарахування, продовжують боргувати за надані послуги", - розповідає комерційний директор АТ "Чернівцігаз" Дмитро Голубченко.

У прес-службі зазначили, що ті клієнти, на яких поширюється дія постанови, і які сплатили за послуги розподілу на початку року можуть не хвилюватися, адже кошти залишилися на особових рахунках і будуть зараховані при розрахунках в наступні місяці. Для цього не потрібно писати окремих заяв та звертатись до контакт-центру.

"Для розрахунку мінімальної плати за доставку для домогосподарств НКРЕКП використало діючі норми споживання газу. Вони розраховані на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 № 143 "Питання споживання природного газу". Розмір мінімальної плати для домогосподарств, які використовують газ комплексно, розрахований з середньомісячного обсягу споживання у міжопалювальний період. Раніше для цієї категорії споживачів вартість плати за доставку газу розраховувалась на квадратуру помешкання або будинку", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новини України Чернівцігаз
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