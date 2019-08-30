"Черновцыгаз" открыл второй Центр обслуживания клиентов

Иллюстративное фото (УНИАН)

Центр обслуживания клиентов открыли 28 августа

28 августа АО "Черновцыгаз" открыло новый Центр обслуживания клиентов в одном из районных отделений. Отныне, качество сервиса смогут оценить более 20 тысяч потребителей газа Кицманского и Заставнивского районов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Открытие нового ЦОК позволило жителям Кицманского и Заставновского районов Черновицкой области получать более 40 услуг газовой компании в одном помещении. Кроме консультаций по расчетам, физические и юридические лица имеют возможность подать заявления на смену собственника, заключение договоров, а также решать все вопросы технического характера - заказать газификацию жилья, техобслуживание или ремонт газовых приборов, и тому подобное.

Чтобы посетители приходили по привычному им адресу расположение офиса оставили неизменным, а лишь модернизировали помещения по новым стандартам открытого пространства. Новый дизайн помещения позволяет предоставлять потребителям полную консультационную и сервисную поддержку, а также сделать прием посетителей приятным и комфортным.

В зале работает администратор, который первым встречает клиентов. Именно он помогает в решении вопросов, не требующих детального изучения состояния лицевого счета, а в случае необходимости, направляет потребителя к профильному специалисту. Такое грамотное перераспределение клиентских потоков позволяет избежать очередей и сэкономить время посетителей.

Современная компьютерная техника, доступ к сети Интернет позволяют клиентам во время ожидания самостоятельно зарегистрировать "Личный кабинет" на мониторе "тонкого клиента", ознакомиться и освоить другие дистанционные сервисы компании.

"Наша компания идет на встречу клиентам и мы стремимся к быстрому и качественному сервису. Открытие таких Центров обслуживания ускоряет процесс обмена информацией, создает комфортные условия для посетителей и способствует налаживанию диалога между потребителями газа и нашими специалистами. И, до конца года открытие еще трех ЦОК для нас является приоритетной задачей", - рассказывает председатель правления АО "Черновцыгаз" Виктор Горда.

Центр обслуживания в г. Кицмань стал вторым офисом оформленным по современным европейским стандартам. Подобный ЦОК уже в Черновцах, где качественным сервисом охвачено более 90 тысяч клиентов компании. До конца года "Черновцыгаз" планирует открыть еще три подобных офиса в г. Вижница, Новоселица и Сокиряны.

Акционерное общество "Черновцыгаз" единственная на территории Черновицкой области компания-лицензиат по распределению природного газа. АО "Черновцыгаз" эксплуатирует 8 788 км. газопроводов. В 2018 году предприятие протранспортировало около 367,5 млн. м. куб. природного газа. Клиентами компании являются более 230 тысяч семей Черновицкой области и более 3 тысяч предприятий, учреждений и организаций. АО "Черновцыгаз" является одним из крупнейших работодателей Черновицкой области. Штат компании составляет около 1300 человек. Предприятие входит в тройку крупнейших налогоплательщиков региона.