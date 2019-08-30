"Чернівцігаз" відкрив другий Центр обслуговування клієнтів

Ілюстративне фото (УНІАН)

Центр обслуговування клієнтів відкрили 28 серпня

28 серпня АТ "Чернівцігаз" відкрило новий Центр обслуговування клієнтів в одному із районних відділень. Відтепер, якість сервісу зможуть оцінити понад 20 тисяч споживачів газу Кіцманського та Заставнівського районів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Відкриття нового ЦОК дало змогу жителям Кіцманського та Заставнівського районів Чернівецької області отримувати понад 40 послуг газової компанії в одному приміщенні. Окрім консультацій по розрахунках, фізичні та юридичні особи мають можливість подати заяву на зміну власника, заключення договорів, а також вирішувати всі питання технічного характеру - замовити газифікацію помешкання, техобслуговування або ремонт газових приладів, тощо.

Щоб відвідувачі приходили за звичною їм адресою, розташування офісу залишили незмінним, а лише модернізували приміщення за новими стандартами відкритого простору. Новий дизайн приміщення дозволяє надавати споживачам повну консультаційну та сервісну підтримку, а також зробити прийом відвідувачів приємним та комфортним.

В залі працює адміністратор, який першим зустрічає клієнтів. Саме він допомагає у розв'язанні питань, що не потребують детального вивчення стану особового рахунку, а у разі потреби, спрямовує споживача до профільного фахівця. Такий грамотний перерозподіл клієнтських потоків дозволяє уникнути черг та зекономити час відвідувачів.

Сучасна комп’ютерна техніка, доступ до мережі Інтернет дозволяють клієнтам під час очікування самостійно зареєструвати "Особистий кабінет" на моніторі "тонкого клієнта", ознайомитися та опанувати інші дистанційні сервіси компанії.

"Наша компанія йде на зустріч клієнтам і ми прагнемо до швидкого та якісного сервісу. Відкриття таких Центрів обслуговування пришвидшує процес обміну інформацією, створює комфортні умови для відвідувачів та сприяє налагодженню діалогу між споживачами газу та нашими фахівцями. І, до кінця року, відкриття ще трьох ЦОКів для нас є пріоритетним завданням", - розповідає голова правління АТ "Чернівцігаз" Віктор Горда.

Центр обслуговування в м. Кіцмань став другим офісом оформленим за сучасними європейськими стандартами. Подібний ЦОК вже у Чернівцях, де якісним сервісом охоплено понад 90 тисяч клієнтів компанії. До кінця року "Чернівцігаз" планує відкрити ще три подібних офіси в м. Вижниця, Новоселиця та Сокиряни.

Акціонерне товариство "Чернівцігаз" єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ "Чернівцігаз" експлуатує 8 788 км. газопроводів. У 2018 році підприємство протранспортувало близько 367,5 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та більше 3 тисяч підприємств, установ і організацій. АТ "Чернівцігаз" є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1300 осіб. Підприємство входить до трійки найбільших платників податків регіону.