"Черновцыгаз" открыл третий Центр обслуживания клиентов

Иллюстративное фото (dtek.com)

Более 40 услуг газовой компании можно получить в одном помещении

10 декабря для 17 тыс. потребителей газа Сокирянского района заработал новый современный Центр обслуживания клиентов АО "Черновцыгаз". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Здесь быстро можно получить весь спектр услуг: начиная от консультаций по лицевому счету, заканчивая оформлением документов на подключение к газовой сети", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что открытие ЦОК в г. Сокиряны является очередным этапом реализации комплексной программы "Черновцыгаза" по развитию клиентского сервиса. Более 40 услуг газовой компании можно получить в одном помещении. Кроме консультаций относительно расчетов, физические и юридические лица имеют возможность подать заявление на смену собственника, заключения договоров, а также решить все вопросы технического характера - заказать газификацию жилья, техобслуживание или ремонт газовых приборов, и тому подобное.

"Качественный и быстрый сервис – это наш основной приоритет в работе с клиентами. Это уже третий Центр обслуживания на Буковине, который оформлен по современным европейским стандартам. Подобные ЦОКи работают в Черновцах почти год и с августа в г. Кицмань. До конца года планируем открытие еще одного центра в городе Новоселица. Все они строятся с учетом комфортных условий для клиентов, в том числе, дают возможность воспользоваться онлайн-услугами компании", - отметил председатель правления АО "Черновцыгаз" Виктор Горда.

По словам пресс-службы, в зале работает администратор, который первым встречает клиентов. Он предоставляет консультации по общим вопросам, а в случае необходимости, направляет потребителя к профильному специалисту. Такое перераспределение клиентских потоков позволит избежать очередей и сэкономить время потребителей газа.

"Современная компьютерная техника, доступ к сети Интернет позволяют клиентам во время ожидания самостоятельно зарегистрировать "Личный кабинет" на мониторе "тонкого клиента". Пользуясь случаем, напоминаем, что сейчас компания проводит акцию по розыгрышу планшета для потребителей, которые зарегистрируют Личный кабинет" до 20 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.