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"Чернівцігаз" відкрив третій Центр обслуговування клієнтів

Новини » Енергетика     12.12.2019 - 14:56
"Чернівцігаз" відкрив третій Центр обслуговування клієнтів
Ілюстративне фото (dtek.com)

Понад 40 послуг газової компанії можна отримати в одному приміщенні

10 грудня для 17 тис. споживачів газу Сокирянського району запрацював новий сучасний Центр обслуговування клієнтів АТ "Чернівцігаз". Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Тут швидко можна отримати весь спектр послуг: починаючи від консультацій по особовому рахунку, закінчуючи оформленням документів на підключення до газової мережі", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що відкриття ЦОК в м. Сокиряни є черговим етапом реалізації комплексної програми "Чернівцігазу" з розвитку клієнтського сервісу. Понад 40 послуг газової компанії можна отримати в одному приміщенні. Окрім консультацій щодо розрахунків, фізичні та юридичні особи мають можливість подати заяву на зміну власника, заключення договорів, а також розв’язати всі питання технічного характеру - замовити газифікацію помешкання, техобслуговування або ремонт газових приладів, тощо.

"Якісний та швидкий сервіс – це наш основний пріоритет у роботі з клієнтами. Це вже третій Центр обслуговування на Буковині, який оформлений за сучасними європейськими стандартами. Подібні ЦОКи працюють у Чернівцях майже рік та з серпня в м. Кіцмань. До кінця року плануємо відкриття ще одного центру в місті Новоселиця. Всі вони будуються з урахуванням комфортних умов для клієнтів, в тому числі, дають можливість скористатися онлайн-послугами компанії", - наголосив голова правління АТ "Чернівцігаз" Віктор Горда.

За словами прес-служби, в залі працює адміністратор, який першим зустрічає клієнтів. Він надає консультації із загальних питань, а у разі потреби, спрямовує споживача до профільного фахівця. Такий перерозподіл клієнтських потоків дозволить уникнути черг та зекономити час споживачів газу.

"Сучасна комп’ютерна техніка, доступ до мережі Інтернет дозволяють клієнтам під час очікування самостійно зареєструвати "Особистий кабінет" на моніторі "тонкого клієнта". Принагідно нагадуємо, що наразі компанія проводить акцію з розіграшу планшету для споживачів, які зареєструють "Особистий кабінет" до 20 грудня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

З початку року фахівці "Запоріжгазу" виявили понад 10 тис. витоків газу Аварійна служба "Житомиргазу" здійснила майже 18 тис. виїздів
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