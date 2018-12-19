"Черновцыгаз" открыл современный центр обслуживания потребителей газа

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Новый ЦОК обустроено в формате "открытого пространства", что дает возможность потребителям оперативно решать все вопросы

Сегодня, 18 декабря, состоялось открытие нового Центра обслуживания клиентов (ЦОК) ПАО "Черновцыгаз". Отныне более 100 тысяч потребителей газа, проживающих в Черновцах смогут в одном месте быстро и качественно получать консультации по вопросам газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"На сегодня приоритетным направлением в работе ПАО "Черновцыгаз" является развитие клиентского сервиса и современный комплексный подход в предоставлении услуг потребителям. Поэтому, открытие Центра стало еще одним шагом на пути к качественно новым и более прозрачных отношений между компанией и ее клиентами", - говорится в сообщении.

"Приоритетное направление в деятельности компании – внедрение европейских стандартов обслуживания клиентов на всех уровнях и обеспечения оперативной обратной связи между специалистами компании и потребителями газа. Открытие таких центров - это очередной этап реализации комплексной программы развития клиентского сервиса. Вскоре центры обслуживания клиентов появятся в наших районных отделениях", - отметил Председатель Правления ПАО "Черновцыгаз" Виктор Горда.

Новый ЦОК обустроено в формате "открытого пространства", что дает возможность потребителям оперативно решать все вопросы. Комфортность пребывания в нем обеспечивают современный дизайн, просторное и светлое помещение, мягкие диваны. Особое внимание в ЦОКу уделено удобному зонированию помещения, что позволяет легко ориентироваться внутри. А для людей с ограниченными возможностями вход оборудован специальным пандусом.

"Совершенствуя систему обслуживания, мы ориентируемся на потребителя и на его потребности. Наши специалисты в первую очередь стоят на защите прав и интересов клиентов и всегда готовы помочь им в решении вопросов", - рассказывает начальник управления клиентского сервиса Дмитрий Мотовилин.

Ежедневно в Центр обслуживания обращаются примерно 350 посетителей. Чтобы избежать длинных очередей и оперативно предоставить им качественные услуги в новом ЦОКу работает 11 менеджеров, а также администратор в зоне ресепшн.

Специалисты обладают универсальными навыками и могут проконсультировать клиента по вопросам учета газа, технического обслуживания сетей, сверки по оплате, переоформления лицевых счетов, льгот и субсидий, поверки счетчиков, реконструкции систем газоснабжения, присоединения к газовым сетям и многое другое.

Еще одной новинкой Центра является автоматизированная электронная очередь. Современное программное обеспечение позволяет грамотно распределять клиентские потоки, а электронные табло информируют потребителей о наличии и номера места свободного специалиста. Администратор зоны ресепшн помогает посетителям воспользоваться терминалом электронной очереди, сенсорными мониторами "тонкий клиент" для регистрации "Личного кабинета потребителя газа" или провести оплату через платежный терминал.