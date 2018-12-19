"Чернівцігаз" відкрив сучасний центр обслуговування для споживачів газу

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Новий ЦОК облаштовано у форматі "відкритого простору", що дає можливості споживачам оперативно вирішувати всі питання

Сьогодні, 18 грудня, відбулося відкриття нового Центру обслуговування клієнтів (ЦОК) ПАТ "Чернівцігаз". Відтепер більше 100 тисяч споживачів газу, що проживають в Чернівцях зможуть в одному місці швидко і якісно отримувати консультації з питань газопостачання. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"На сьогодні пріоритетним напрямком у роботі ПАТ "Чернівцігаз" є розвиток клієнтського сервісу і сучасний комплексний підхід у наданні послуг споживачам. Отож, відкриття Центру стало ще одним кроком на шляху до якісно нових та більш прозорих відносин між компанією та її клієнтами", - йдеться у повідомленні.

"Пріоритетний напрямок у діяльності компанії – впровадження європейських стандартів обслуговування клієнтів на всіх рівнях і забезпечення оперативного зворотного зв’язку між фахівцями компанії та споживачами газу. Відкриття таких центрів - це черговий етап реалізації комплексної програми розвитку клієнтського сервісу. Незабаром центри обслуговування клієнтів з’являться в наших районних відділеннях", - зауважив Голова Правління ПАТ "Чернівцігаз" Віктор Горда.

Новий ЦОК облаштовано у форматі "відкритого простору", що дає можливості споживачам оперативно вирішувати всі питання. Комфортність перебування у ньому забезпечують сучасний дизайн, просторе і світле приміщення, м’які дивани. Особливу увагу в ЦОКу приділено зручному зонуванню приміщення, що дозволяє легко орієнтуватися всередині. А для людей з обмеженими можливостями вхід облаштовано спеціальним пандусом.

"Вдосконалюючи систему обслуговування, ми орієнтуємося саме на споживача і на його потреби. Наші спеціалісти в першу чергу стоять на захисті прав та інтересів клієнтів і завжди готові допомогти їм у вирішенні питань", - розповідає начальник управління клієнтського сервісу Дмитро Мотовілін.

Щодня до Центру обслуговування звертаються приблизно 350 відвідувачів. Щоб уникнути довгих черг та оперативно надати їм якісні послуги в новому ЦОКу працює 11 менеджерів, а також адміністратор у зоні ресепшн.

Фахівці володіють універсальними навичками і можуть проконсультувати клієнта щодо питань обліку газу, технічного обслуговування мереж, звірки по оплаті, переоформлення особових рахунків, пільг та субсидій, повірки лічильників, реконструкції систем газопостачання, приєднання до газових мереж та багато іншого.

Ще однією новинкою Центру є автоматизована електронна черга. Сучасне програмне забезпечення дозволяє грамотно розподіляти клієнтські потоки, а електроні табло інформують споживачів щодо наявності і номера місця вільного фахівця. Адміністратор зони ресепшн допомогає відвідувачам скористатися терміналом електронної черги, сенсорними моніторами "тонкий клієнт" для реєстрації "Особистого кабінету споживача газу" або провести оплату через платіжний термінал.