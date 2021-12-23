"Черновцыгаз" газифицировал около 900 новых квартир

С начала года специалисты АО "Черновцыгаз" подключили к системе газоснабжения 46 домов, а также газифицировали 38 промышленных объектов в Черновцах.

"В течение 2021 года специалисты "Черновцыгаза" газифицировали 23 частных дома и 23 многоэтажки, а это более 830 квартир. Наибольшее количество присоединений выполнено в Черновцах, Вижнице и Сторожинце, а также Кицмани. Среди 38 промышленных предприятий, газифицированы самые крупные - ООО "Лужанский спиртовой завод" и ООО "Тревиум пакеджинг Украина", годовое потребление которых достигает до 2 млн м куб.",- говорится в сообщении

В пресс-службе отметили, что АО "Черновцыгаз" предоставляет весь спектр услуг, выполняет газификацию "под ключ" и обеспечивает все процессы: от изготовления проектов и технических условий - до момента пуска газа заказчику с последующим техническим обслуживанием внутридомовых сетей и сервисного обслуживания газового оборудования. Среди преимуществ комплексного подключения от "Черновцыгаза" в компании называют синхронность выполнения всех процессов, экспертное сопровождение, качественные материалы и новейшее газовое оборудование.

"Присоединение к газовой сети – сложный технологический процесс, который стоит доверить только специалистам. Комфортное потребление газа зависит от качества работ по строительству наружных и внутренних газовых сетей, индивидуального подбора газового оборудования", - говорит директор по капитальному строительству АО "Черновцыгаз" Юрий Королюк.

По словам пресс-службы, получить консультации по всем вопросам относительно газификации можно в Клиентских пространствах 104.ua, которые обслуживают клиентов АО "Черновцыгаз", а также удобно сразу подобрать и приобрести современное сертифицированное газовое оборудование: от котла до газового сигнализатора или смарт системы дистанционной передачи данных.