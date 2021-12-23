"Чернівцігаз" газифікував близько 900 нових помешкань

З початку року фахівці АТ "Чернівцігаз" під'єднали до системи газопостачання 46 будинків, а також газифікували 38 промислових об’єктів в Чернівцях.

"Впродовж 2021 року фахівці "Чернівцігазу" газифікували 23 приватних будинки та 23 багатоповерхівки, а це понад 830 квартир. Найбільшу кількість приєднань виконано в Чернівцях, Вижниці та Сторожинці, а також Кіцмані. Серед 38 промислових підприємств, газифіковано найбільші - ТОВ "Лужанський спиртовий завод" та ТОВ "Тревіум пакеджинг Україна", річне споживання яких досягає до 2 млн м куб.", - йдеться у повідомленні

У прес-службі зазначили, що АТ "Чернівцігаз" надає увесь спектр послуг, виконує газифікацію "під ключ" та забезпечує всі процеси: від виготовлення проєктів та технічних умов - до моменту пуску газу замовнику з подальшим технічним обслуговуванням внутрішньобудинкових мереж та сервісного обслуговування газового обладнання. Серед переваг комплексного підключення від "Чернівцігазу" в компанії називають синхронність виконання усіх процесів, експертний супровід, якісні матеріали та новітнє газове обладнання.

"Приєднання до газової мережі – складний технологічний процес, який варто довірити тільки фахівцям. Комфортне споживання газу залежить від якості робіт з будівництва зовнішніх та внутрішніх газових мереж, індивідуального підбору газового обладнання" - говорить директор з капітального будівництва АТ "Чернівцігаз" Юрій Королюк.

За словами прес-служби, отримати консультації з усіх питань стосовно газифікації можна в Клієнтських просторах 104.ua, які обслуговують клієнтів АТ "Чернівцігаз", а також зручно одразу підібрати та придбати сучасне сертифіковане газове обладнання: від котла до газового сигналізатора чи смарт системи дистанційної передачі даних.