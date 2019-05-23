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"Черновцыгаз": 20% предприятий оснащены средствами дистанционной передачи данных

Новости » Энергетика    23.05.2019 - 16:01
"Черновцыгаз": 20% предприятий оснащены средствами дистанционной передачи данных
Иллюстративное фото (УНИАН)

Наличие приборов дистанционной передачи данных необходимо для поступления данных о потреблении газа в ежедневном режиме к Оператору ГРС

Только 21,4% небытовых потребителей Черновицкой области обустроить коммерческие узлы учета модемами связи. Их наличие необходимо для обеспечения точного прогнозирования объемов потребления газа в области. Однако, значительная часть предприятий продолжает предоставлять информацию о потреблении газа в телефонном режиме. Об этом сообщает пресс-служба "Черновцыгаза".

"Наличие приборов дистанционной передачи данных необходимо для поступления данных о потреблении газа в ежедневном режиме к Оператору ГРС. Это необходимо для надлежащей организации суточного балансирования на внутреннем рынке природного газа, которое стартовало 1 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лишь 113 из 529 промышленных потребителей в Черновицкой области установили на собственных коммерческих узлах учета средства дистанционной передачи данных. Требование их установки содержится в Кодексе газораспределительных систем.

"Сейчас наши специалисты разными способами – по телефону, электронной почте, смс-сообщениями или Viber, сводят потребление газа небытовых потребителей, связь с которыми, довольно часто просто отсутствует. Это усложняет процесс внесения данных и сведение баланса газа. К тому же, отсутствие данных или некорректности предоставленной информации, может привести к наложению штрафных санкций потребителям", - сообщил главный метролог "Черновцыгаза" Владимир Аронец.

По словам пресс-службы, о важности установки приборов дистанционной передачи данных неоднократно подчеркивало и НКРЭКУ. В прошлом году Регулятор предоставил предприятиям очередную отсрочку до 1 мая текущего года под предоставление безотзывного гарантийного письма. Однако 416 юридических лиц медлят с установкой необходимого оборудования.

"Техническое задание и консультации по установке средств дистанционной передачи данных можно получить в Центрах обслуживания клиентов или в Контакт-центре ПАО "Черновцыгаз". Требования к оборудованию и образцы документов есть на сайте компании. Юридические лица могут приобрести приборы дистанционной передачи данных у целого ряда поставщиков на рынке", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что владельцы коммерческих узлов учета со счетчиками типоразмеров от G-1,6 до G 6 и годовым объемом учета природного газа которых меньше чем 10 тыс. куб. м постановлением НКРЭКУ № 750 от 17.05.2019 года освобождены от установки модемного зв'язку на узлы учета газа.

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