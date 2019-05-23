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"Чернівцігаз": 20% підприємств оснащені засобами дистанційної передачі даних

Новини » Енергетика    23.05.2019 - 16:01
"Чернівцігаз": 20% підприємств оснащені засобами дистанційної передачі даних
Ілюстративне фото (УНІАН)

Наявність приладів дистанційної передачі даних необхідне для надходження даних про споживання газу в щоденному режимі до Оператора ГРМ

Лише 21,4% непобутових споживачів Чернівецької області облаштувати комерційні вузли обліку модемами зв’язку. Їх наявність необхідна для забезпечення точного прогнозування обсягів споживання газу в області. Однак, значна частина підприємств продовжує надавати інформацію про споживання газу в телефонному режимі. Про це повідомляє прес-служба "Чернівцігазу".

"Наявність приладів дистанційної передачі даних необхідне для надходження даних про споживання газу в щоденному режимі до Оператора ГРМ. Це необхідно для належної організації добового балансування на внутрішньому ринку природного газу, яке стартувало 1 березня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лише 113 з 529 промислових споживачів в Чернівецької області встановили на власних комерційних вузлах обліку засоби дистанційної передачі даних. Вимога їх встановлення міститься в Кодексі газорозподільних систем.

"Зараз наші фахівці різними способами – телефоном, електронною поштою, смс-повідомленнями чи Viber, зводять споживання газу непобутових споживачів, зв’язок з якими, досить часто просто відсутній. Це ускладнює процес внесення даних та зведення балансу газу. До того ж, відсутність даних чи некоректність наданої інформації, може призвести до накладення  штрафних санкцій споживачам", - повідомив головний метролог "Чернівцігазу" Володимир Аронець.

За словами прес-служби, про важливість встановлення приладів дистанційної передачі даних неодноразово наголошувало і НКРЕКП. Минулого року Регулятор надав підприємствам чергову відстрочку до 1 травня поточного року під надання безвідкличного гарантійного листа. Проте 416 юридичних осіб зволікають з встановленням необхідного обладнання.

"Технічне завдання та консультації щодо встановлення засобів дистанційної передачі даних можна отримати в Центрах обслуговування клієнтів або в Контакт-центрі ПАТ "Чернівцігаз". Вимоги до обладнання та зразки документів є на сайті компанії. Юридичні особи можуть придбати прилади дистанційної передачі даних у цілої низки постачальників на ринку", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що власники комерційних вузлів обліку з лічильниками типорозмірів від G-1,6 до G 6 та річним обсягом обліку природного газу яких менше ніж 10 тис. куб. м постановою НКРЕКП № 750 від 17.05.2019 року звільнені від встановлення модемного зв'язку на вузли обліку газу.

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