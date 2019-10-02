"Черновцыгаз": 15 производителей тепла могут не приступить к работе в отопительный сезон

Иллюстративное фото (УНИАН)

Согласно законодательству, "Черновцыгаз" не имеет права осуществлять доставку газа этим производителям

По состоянию на 1 октября 2019 года в Черновицкой области насчитывается 14 производителей тепла, которые не включены в реестр ни одного из поставщиков природного газа. Они должны обеспечивать теплом зимой около 46 тыс. домохозяйств и почти 450 небытовых потребителей, среди которых школы, детсады и тому подобное. Об этом сообщает пресс-служба АО "Черновцыгаз".

"В Черновицкой области насчитывается 14 производителей тепла, которые не включены в реестр потребителей газа ни одного поставщика. Поэтому они не имеют права осуществлять потребление природного газа по газораспределительной системе, а АО "Черновцыгаз" - осуществлять доставку газа для таких компаний", - говорится в сообщении.

Среди таких производителей:

КП "Ком-сервис "Выжницкого районного совета (г. Выжница); ЧП "Надпред Теплосервис"(г. Залоговая); КП "Хотинтеплосеть Хотинского городского совета" (г. Хотин); Филиал Чао "Укргидроэнерго" "Дирекция по строительству Днестровской ГАЭС" (г. Новоднестровск); ГКП Управление "Тепловодоканал" (г. Новоднестровск); Обслуживающий кооператив "Жилищное товарищество 1" (г. Черновцы); ОСМД "Ивасюка 6а" (г. Черновцы); ОСМД Сокол-Черновцы ОСМД (г. Черновцы); ОСМД "Украинский дом" (г. Черновцы); Черновицкое УПП Украинского общества глухих (г. Черновцы); ФЛП Чопюк Вадим Петрович (г. Черновцы); ОСМД "Эско" (г. Черновцы); ОСМД "Восточный" (г. Черновцы); ОСМД "Сияние 2а" (г. Черновцы).

"Внесенные в прошлом году изменения в кодекс ГТС дают право поставщику газа предоставлять поручение на отключение потребителей, а газораспределительная компания будет обязана прекратить доставку газа таким компаниям, - говорит коммерческий директор АО "Черновцыгаз" Михаил Гаврилюк. – Мы надеемся, что владельцы теплоснабжающих предприятий успеют подготовиться к отопительному сезону и будут включены в реестр поставщика газа".

По поручению поставщика газа АО "Черновцыгаз" должно будет принять меры по прекращению газоснабжения бытовых потребителей, предприятий, учреждений, организаций, осуществляющих предоставление важных общественных услуг, а также производителей тепловой энергии для нужд таких потребителей или предприятий, учреждений, организаций.

Органы местного самоуправления и собственники предприятий до начала отопительного сезона должны принять все возможные меры, чтобы производители тепла для нужд населения были включены в реестр ПСО-поставщика природного газа.

"В настоящее время, действующее законодательство не запрещает отключение потребителей газа в течение отопительного сезона. Поручение на отключение направляет оператору ГРМ поставщик газа для нужд населения. Отключение в отопительный период от источника газоснабжения теплоснабжающих, теплотранспортних и теплогенерирующих организаций, обеспечивающих энергией население, предприятия, учреждения и организации, приведет к чрезвычайной ситуации техногенного характера, которая по своим последствиям может быть признана чрезвычайной ситуацией регионального или государственного", - говорится в сообщении

АО "Черновцыгаз" уже проинформировало отдельными письмами о ситуации, сложившейся в области, Офис Президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны, Кабинет Министров Украины, органы местного самоуправления и исполнительной власти.

"В прошлом году Кабмином было издано распоряжение от 3 октября 2018 г. № 717-р "Некоторые вопросы отопительного сезона 2018/19 года", которым участникам рынка было поручено обеспечивать бесперебойную поставку природного газа производителям тепловой энергии в необходимых объемах. В этом году соответствующих решений правительства еще не принято. Напомним, что в прошлом году в Кривом Роге 800 тысяч потребителей тепла остались без отопления в конце ноября и были вынуждены выйти на акции протеста. Работники предприятий, осуществляющих производство тепла для нужд населения прибегли к срыву пломб, что является нарушением действующего законодательства. Есть основания полагать, что отопительный криворожский коллапс может повториться в нашей области", - говорится в сообщении пресс-службы.