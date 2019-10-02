"Чернівцігаз": 15 виробників тепла можуть не розпочати роботу в опалювальний сезон

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Згідно з законодавством, "Чернівцігаз" не має права здійснювати доставку газу цим виробникам

Станом на 1 жовтня 2019 року в Чернівецькій області нараховується 14 виробників тепла, які не включені до реєстру жодного з постачальників природного газу. Вони мають забезпечувати теплом взимку близько 46 тис. домогосподарств та майже 450 непобутових споживачів, серед яких є школи, дитсадки, тощо. Про це повідомляє прес-служба АТ "Чернівцігаз".

"В Чернівецькій області нараховується 14 виробників тепла, які не включені до реєстру споживачів газу жодного постачальника. Тому вони не мають права здійснювати споживання природного газу з газорозподільної системи, а АТ "Чернівцігаз" - здійснювати доставку газу для таких компаній", - йдеться у повідомленні.

Серед таких виробників:

КП "Ком-сервіс "Вижницької районної ради (м. Вижниця); ПП "Надпред Теплосервіс"(м. Заставна); КП "Хотинтепломережа Хотинської міської ради" (м. Хотин); Філія ПрАТ "Укргідроенерго""Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС" (м. Новодністровськ); ДКП Управління "Тепловодоканал" (м. Новодністровськ); Обслуговуючий кооператив "Житлове товариство 1" (м. Чернівці); ОСББ "Івасюка 6а" (м. Чернівці); ОСББ Сокiл-Чернiвцi ОСББ (м. Чернівці); ОСББ "Український дім" (м. Чернівці); Чернівецьке УВП Українського товариства глухих (м. Чернівці); ФОП Чопюк Вадим Петрович (м. Чернівці); ОСББ "ЕСКо" (м. Чернівці); ОСББ "Східний" (м. Чернівці); ОСББ "Сяйво 2а" (м. Чернівці).

"Внесені минулого року зміни до кодексу ГТС дають право постачальнику газу надавати доручення на відключення споживачів, а газорозподільна компанія буде зобов'язана припинити доставку газу таким компаніям, - говорить комерційний директор АТ "Чернівцігаз" Михайло Гаврилюк. – Ми сподіваємось, що власники теплопостачальних підприємств встигнуть підготуватись до опалювального сезону і будуть включені в реєстр постачальника газу".

За дорученням постачальника газу АТ "Чернівцігаз" повинно буде вжити заходів щодо припинення газопостачання побутових споживачів, підприємств, установ, організацій, що здійснюють надання важливих суспільних послуг, а також виробників теплової енергії для потреб таких споживачів або підприємств, установ, організацій.

Органи місцевого самоврядування та власники підприємств до початку опалювального сезону мають вжити всіх можливих заходів, щоб виробники тепла для потреб населення були включені в реєстр ПСО-постачальника природного газу.

"Наразі, чинне законодавство не забороняє відключення споживачів газу навіть впродовж опалювального сезону. Доручення на відключення надсилає оператору ГРМ постачальник газу для потреб населення. Відключення в опалювальний період від джерела газопостачання теплопостачальних, теплотранспортних і теплогенеруючих організації, які забезпечують енергією населення, підприємства, установи та організації, призведе до надзвичайної ситуації техногенного характеру, яка за своїми наслідками може бути визнана надзвичайною ситуацією регіонального або державного", - йдеться у повідомленні.

АТ "Чернівцігаз" вже проінформувало окремими листами про ситуацію, що склалася в області Офіс Президента України, Раду національної безпеки та оборони, Кабінет Міністрів України, органи місцевого самоврядування та виконавчої влади.

"Минулого року Кабміном було видане розпорядження від 3 жовтня 2018 р. № 717-р "Деякі питання опалювального сезону 2018/19 року", яким учасникам ринку було доручено забезпечувати безперебійне постачання природного газу виробникам теплової енергії в необхідних обсягах. Цього року відповідних рішень уряду ще не прийнято. Нагадаємо, що в минулому році в Кривому Розі 800 тисяч споживачів тепла залишились без опалення наприкінці листопада і були змушені вийти на акції протесту. Працівники підприємств, що здійснюють виробництво тепла для потреб населення удалися до зриву пломб, що є порушенням чинного законодавства. Є підстави вважати, що опалювальний криворізький колапс може повторитися в нашій області", - йдеться у повідомленні прес-служби.