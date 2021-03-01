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Черновцы попросили "Укрзализныцю" не прерывать сообщение с областью из-за карантина

Новина українською → Черновцы, Понедельник 01 марта 2021 18:58
Черновцы попросили "Укрзализныцю" не прерывать сообщение с областью из-за карантина Фото: поезд "Интерсити" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Тверденко

Черновицкая облгосадминистрация не хочет остановки железнодорожного сообщения с областью в связи с "красной зоной" карантина. Из-за этого чиновники обратились в "Укрзализныцю".

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

В облгосадминистрации предложили ввести режим спецперевозок для поездов из Черновцов в Киев, Львов и Одессу. Это, по мнению обласной комиссии по ТЭБ и ЧС, позволит не останавливать полностью сообщение с регионом из-за усиления ограничений.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця прекратит посадку и высадку пассажиров в Ивано-Франковской области с 7 марта. Ограничения будут действовать до конца действия усиленного карантина в области.

Напомним, с 26 февраля в Ивано-Франковской области вернули жесткие ограничения, действовавшие во время локдауна. С 1 марта карантин ужесточили в Черновицкой области.

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