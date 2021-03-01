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Чернівці попросили "Укрзалізницю" не переривати повідомлення з областю через карантин

Новость на русском → Чернівці, Понеділок 01 березня 2021 18:58
Чернівці попросили "Укрзалізницю" не переривати повідомлення з областю через карантин Фото: поїзд "Інтерсіті" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Тверденко

Чернівецька облдержадміністрація не хоче зупинки залізничного сполучення з областю у зв'язку з "червоною зоною" карантину. Через це чиновники звернулися в "Укрзалізницю".

Про це повідомляє прес-служба Чернівецької облдержадміністрації.

В облдержадміністрації запропонували ввести режим спецперевезень для потягів з Чернівців до Києва, Львова та Одеси. Це, на думку обласної комісії з ТЕБ і НС, дозволить не зупиняти повністю сполучення з регіоном через посилення обмежень.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця припинить посадку і висадку пасажирів в Івано-Франківській області з 7 березня. Обмеження діятимуть до кінця дії посиленого карантину в області.

Нагадаємо, з 26 лютого в Івано-Франківській області повернули жорсткі обмеження, що діяли під час локдауну. З 1 березня карантин посилили в Чернівецькій області.

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