Черновцы переводят школы на дистанционное обучение

Он отметил, что на дистанционное обучение переходят ученики от первого до 11 классов.

"Мы получили представление от главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, обращение от главного санитарного врача Черновицкой области Натальи Гопко, изучили протокол областной комиссии ТЭБ и ЧС, а также постановление Кабинета министров и приняли решение перевести школы на дистанционное обучение", - заявил он.

При этом Лесюк отметил, что в ближайшие дни соберется городская комиссия ТЭБ и ЧС, на которой решат вопрос относительно ужесточения остальных мер.