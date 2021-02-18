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Черновцы переводят школы на дистанционное обучение

Автор: РБК-Украина

С пятницы, 19 февраля, все школы Черновцов перейдут на дистанционное обучение. При этом детские сады пока продолжат свою работу.

Об этом сообщил заместитель мэра Черновцов Юрий Лесюк, передает агентство "АСС".

Он отметил, что на дистанционное обучение переходят ученики от первого до 11 классов.

"Мы получили представление от главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, обращение от главного санитарного врача Черновицкой области Натальи Гопко, изучили протокол областной комиссии ТЭБ и ЧС, а также постановление Кабинета министров и приняли решение перевести школы на дистанционное обучение", - заявил он.

При этом Лесюк отметил, что в ближайшие дни соберется городская комиссия ТЭБ и ЧС, на которой решат вопрос относительно ужесточения остальных мер.

Напомним, Кабмин продлил карантин в Украине до 30 апреля, а также принял решение о возвращении к адаптивной модели с разделением на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Кроме того, с 18 февраля разрешено проводить футбольные матчи со зрителями. Но с условием, что трибуны будут заполнены лишь на 50%.

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