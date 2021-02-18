Чернівці переводять школи на дистанційне навчання

Він зазначив, що на дистанційне навчання переходять учні від першого до 11 класів.

"Ми отримали подання від головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, звернення від головного санітарного лікаря Чернівецької області Наталії Гопко, вивчили протокол обласної комісії ТЕБ та НС, а також постанова Кабінету міністрів і прийняли рішення перевести школи на дистанційне навчання", - заявив він.

При цьому Лесюк зазначив, що найближчими днями збереться міська комісія ТЕБ та НС, на якій вирішать питання щодо посилення інших заходів.