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Чернівці переводять школи на дистанційне навчання

Автор: РБК-Україна

З п'ятниці, 19 лютого, всі школи Чернівців перейдуть на дистанційне навчання. При цьому дитячі садки поки продовжать свою роботу.

Про це повідомив заступник мера Чернівців Юрій Лесюк, передає агентство "АСС".

Він зазначив, що на дистанційне навчання переходять учні від першого до 11 класів.

"Ми отримали подання від головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, звернення від головного санітарного лікаря Чернівецької області Наталії Гопко, вивчили протокол обласної комісії ТЕБ та НС, а також постанова Кабінету міністрів і прийняли рішення перевести школи на дистанційне навчання", - заявив він.

При цьому Лесюк зазначив, що найближчими днями збереться міська комісія ТЕБ та НС, на якій вирішать питання щодо посилення інших заходів.

Нагадаємо, Кабмін продовжив карантин в Україні до 30 квітня, а також прийняв рішення про повернення до адаптивної моделі з поділом на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Крім того, з 18 лютого дозволено проводити футбольні матчі з глядачами. Але з умовою, що трибуни будуть заповнені лише на 50%.

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Новини України Чернівцішкола
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