В Черновцах закрыли все школы на карантин

В Черновцах в связи с эпидемией гриппа закрыли все школы на карантин. Об это сообщил Черновицкий городской глава Алексей Каспрук на своей странице в Facebook.

По его словам, 3 февраля в на учебу в школы не пришли более 6 тысяч человек, из которых 4,5 тысячи по причине заболевания на ОРВИ. В связи с этим местные власти приняли решение о введении карантина в школах, несмотря на не превышение эпидпорога.

"Посоветовавшись со специалистами, с 4 по 16 февраля приостановил обучение в школах. В садах оставили на рассмотрение заведующих. В этот период школьники смогут заниматься, получать консультации учителей дистанционно", - написал Каспрук.

Также городской глава Черновцов призвал не посещать с детьми массовые мероприятия и места скопления людей.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Хмельницком с 3 февраля закрыли на карантин все школы. Такое решение приняли из-за повышения уровня заболеваемости среди учащихся гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ), а также "в связи с необходимостью профилактики их эпидемического распространения".

Также сообщалось, что в Днепропетровской области с 31 января объявлена эпидемия гриппа. За последнюю неделю число больных выросло на 44% - к врачам обратились более 26,5 тыс. человек, большинство из них - дети. Почти 99 тыс. школьников отправили на карантин.