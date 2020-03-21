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В Черновцах вводят обязательный масочный режим

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 11:34
В Черновцах вводят обязательный масочный режим
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Черновцах усилили карантинные меры в городе

В Черновцах усилили карантинные меры в связи с новыми случаями инфицирования коронавирусом в области, в частности введен обязательный масочный режим. Об этом сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук в Facebook.

По его словам, обязательный масочный режим вводится с понедельника, 23 марта.

"Итак, мы будем контролировать, чтобы на действующие рынки, действующие супермаркеты и небольшие магазины, и другие объекты, которые работают, не допускались посетители, которые не носят средства индивидуальной защиты, то есть - маски. Любые - самодельные, купленные", - сказал Каспрук.

Также он отметил, что черновицкие предприятия легкой промышленности начинают пошив масок, для обеспечения граждан.

"Понимаю, что сейчас будет огромное количество вопросов, где эти маски взять - мы делаем все возможное, для того, чтобы обеспечить черновчан этими средствами защиты. Сегодня ведется работа по нашим предприятиям легкой промышленности - начинается пошив масок, надо будет время", - сказал Каспрук.

Кроме этого в городе приостанавливают все ремонтные и строительные работы на период карантина до 3 апреля. Также детям до 14 лет запрещено появляться в городе без сопровождения родителей.

Коронавірус. День 18. Підсумки.

Опубліковано Олексій Каспрук Пʼятниця, 20 березня 2020 р.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Каспрук обратился к президенту, премьеру и секретарю СНБО с просьбой о введении чрезвычайного положения в Черновицкой области.

Отметим, по состоянию на 10 утра 21 марта в Украине официально подтвержден 41 случай коронавируса. Из них 25 - в Черновицкой области.

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