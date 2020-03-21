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У Чернівцях вводять обов'язковий масковий режим

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 11:34
У Чернівцях вводять обов'язковий масковий режим
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Чернівцях посилили карантинні заходи в місті

У Чернівцях посилили карантинні заходи у зв'язку з новими випадками інфікування коронавірусом в області, зокрема введено обов'язковий масковий режим. Про це повідомив мер Чернівців Олексій Каспрук Facebook.

За його словами, обов'язковий масковий режим вводиться з понеділка, 23 березня.

"Отже, ми будемо контролювати, щоб на діючі ринки, що діють супермаркети і невеликі магазини та інші об'єкти, які працюють, не допускалися відвідувачі, які не мають засоби індивідуального захисту, тобто - маски. Будь - саморобні, куплені", - сказав Каспрук.

Також він зазначив, що чернівецькі підприємства легкої промисловості починають пошиття масок, для забезпечення громадян.

"Розумію, що зараз буде величезна кількість питань, де ці маски взяти - ми робимо все можливе, для того, щоб забезпечити чернівчан цими засобами захисту. Сьогодні ведеться робота по нашим підприємствам легкої промисловості - починається пошиття масок, треба буде час", - сказав Каспрук.

Крім цього у місті припиняють всі ремонтні і будівельні роботи на період карантину до 3 квітня. Також дітям до 14 років заборонено з'являтися в місті без супроводу батьків.

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Опубліковано Олексій Каспрук П'ятниця, 20 березня 2020 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Каспрук звернувся до президента, прем'єра та секретаря РНБО з проханням про введення надзвичайного стану в Чернівецькій області.

Зазначимо, станом на 10 ранку 21 березня в Україні офіційно підтверджено 41 випадок коронавіруса. З них 25 - у Чернівецькій області.

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