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В Черновцах во время движения обстреляли машину, ранены два человека

Новина українською →
Черновцы, Суббота 16 октября 2021 15:34
В Черновцах во время движения обстреляли машину, ранены два человека Фото: в Черновцах во время движения обстреляли машину (cv.npu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Черновцах неизвестные обстреляли автомобиль во время движения. В результате инцидента ранены два человека, одного из нападавших задержали правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области

Установлено, что на одной из улиц Черновцов неизвестные выстрелили несколько раз по машине во время движения, где находились 49-летний черновчанин и 63-летняя пассажирка.

В результате обстрела оба получили травмы рук различной степени тяжести.

После чего правоохранителям удалось установить одного из злоумышленников - им оказался 22-летний житель Ивано-Франковска. Мужчина был задержан, сейчас он находится в СИЗО.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК (закончено покушение на умышленное убийство двух или более лиц), и сообщили задержанному о подозрении.

Сегодня суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Фото: в Черновцах во время движения обстреляли машину (cv.npu.gov.ua)

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