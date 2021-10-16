У Чернівцях під час руху обстріляли автівку, поранено двоє людей

У Чернівцях невідомі обстріляли авто під час руху. Внаслідок інциденту поранено двоє людей, одного з нападників затримали правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області

Встановлено, що на одній із вулиць Чернівців невідомі вистрелили декілька разів по автівці під час руху, де перебували 49-річний чернівчанин та 63-річна пасажирка.

В результаті обстрілу обоє отримали травми рук різного ступеня тяжкості.

Після чого правоохоронцям вдалося встановити одного зі зловмисників - ним виявився 22-річний житель Івано-Франківська. Чоловіка було затримано, наразі він перебуває в СІЗО.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15, п.п. 1, 12 ч.2 ст.115 ККУ (закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб), та повідомили затриманому про підозру.

Сьогодні суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває досудове розслідування.

Фото: у Чернівцях під час руху обстріляли автівку (cv.npu.gov.ua)