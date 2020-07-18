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У Чернівцях під час бійки застрелили чоловіка

Чернівці, Субота 18 липня 2020 21:59
У Чернівцях під час бійки застрелили чоловіка
Фото: пістолет (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Від вогнепального поранення помер місцевий житель

У Чернівцях на вулиці Небесної Сотні під час конфлікту між двома чоловіками сталася стрілянина. В результаті інциденту від вогнепального поранення в голову загинув 58-річний місцевий житель.

Про це РБК-Україна повідомили у поліції Чернівецької області.

Правоохоронці розшукали ймовірного стрілка. Ним виявився 54-річний уродженець Азербайджану, який проживав у Чернівецькій області. Підозрюваного доставили у відділення поліції.

Поліція внесла відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 115 та статті 263 Кримінального кодексу України - умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, стрілянина у Києві сталася сьогодні ввечері; нетверезий пасажир таксі стріляв у водія.

Крім того, стрілянину у Херсоні влаштував нетверезий чоловік; поранення отримав неповнолітній.

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