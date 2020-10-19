В Черновцах возможен срыв отопительного сезона

Фото: отопительный сезон (РБК-Украина)

"Черновцыгаз" предупреждает о возможном срыве отопительного сезона. Причиной тому являются долги "Черновцытеплокоммунэнерго".

Об этом сообщает местное издание "Молодой буковинец".

Как отмечается, дома черновчан могут и в дальнейшем остаться без отопления.

"Поскольку из-за задолженности, что только накапливается, АО "Черновцыгаз" не имеет права осуществлять распределение газа теплоснабжающему предприятию "Черновцытеплокоммунэнерго", - говорится в сообщении.

На начало октября общая задолженность ГКП "Черновцытеплокоммунэнерго" за услуги распределения природного газа составила 26,1 млн гривен. На конец года, прогнозируемый долг теплоснабжающего предприятия возрастет до 35,7 млн гривен.

Напомним, отопительный сезон остается под угрозой в 50 населенных пунктах.

Отметим, Денис Шмыгаль заявлял о 90-процентной готовность Украины к новому осенне-зимнему периоду.

Ранее задолженность перед поставщиками были у предприятий теплоэнергетики в более 60 населенных пунктах Украины.