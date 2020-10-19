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В Чернівцях можливий зрив опалювального сезону

Чернівці, Понеділок 19 жовтня 2020 15:06
В Чернівцях можливий зрив опалювального сезону
Фото: опалювальний сезон (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

"Чернівцігаз" попереджає про можливий зрив опалювального сезону. Причиною тому є борги "Чернівцітеплокомуненерго".

Про це повідомляє місцеве видання "Молодий буковинець".

Як зазначається, оселі чернівчан можуть і надалі залишитись без опалення.

"Оскільки через заборгованість, що тільки накопичується, АТ "Чернівцігаз" не має права здійснювати розподіл газу теплопостачальному підприємству - "Чернівцітеплокомуненерго", - йдеться у повідомленні.

На початок жовтня загальна заборгованість МКП "Чернівцітеплокомуненерго" за послуги розподілу природного газу склала 26,1 млн гривень. На кінець року, прогнозований борг теплопостачального підприємства зросте ще до 35,7 млн гривень.

Нагадаємо, опалювальний сезон залишається під загрозою у 50 населених пунктах.

Зазначимо, Денис Шмигаль заявляв про 90-відсоткову готовність України до нового осінньо-зимового періоду.

Раніше заборгованість перед постачальниками мали підприємства теплоенергетики у понад 60 населених пунктах України.

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