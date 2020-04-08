У Чернівцях померла жінка з підозрою на коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У померлої була супутня патологія - гіпертонічна хвороба

У Чернівецькій міській лікарні №1 померла 66-річна жінка з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що жінка була госпіталізована 6 квітня, а на наступний день її довелося під'єднати до апарату штучної вентиляції легенів.

У хворої була супутня патологія - гіпертонічна хвороба.

Нагадаємо, у Чернівецькій області коронавірус підтвердили у трьох священників.

Крім того, у Тернопільській області помер священник, у якого першим в області лабораторно підтвердили коронавірус.

Зазначимо, станом на 8 квітня кількість інфікованих коронавірусом в Україні становить 1668 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 206 осіб, також померло 52 людини. Видужало за останній день 35 пацієнтів. Найбільше хворих налічується в столиці України, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській областях.