В Черновцах разрешили забирать домой кислородные концентраторы: список поликлиник

В поликлиниках и центрах первичной медико-санитарной помощи Черновцов есть кислородные концентраторы, которые разрешено больным забрать домой на временное пользование. Всего в медучреждениях насчитывается 41 аппарат, которые местные жители могут взять.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения Черновицкого городского совета.
В Черновцах есть 41 кислородный концентратор, которые разрешено больным местным жителям забрать домой на временное пользование:
"Больные, которые дома нуждаются в длительной кислородной поддержке, могут взять концентратор в пользование абсолютно бесплатно", - заявила замглавы управления здравоохранения Черновицкого городского совета Галина Бовкун.