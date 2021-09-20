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В Черновцах разрешили забирать домой кислородные концентраторы: список поликлиник

Автор: Сергей Пышкин

В поликлиниках и центрах первичной медико-санитарной помощи Черновцов есть кислородные концентраторы, которые разрешено больным забрать домой на временное пользование. Всего в медучреждениях насчитывается 41 аппарат, которые местные жители могут взять.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения Черновицкого городского совета.

В Черновцах есть 41 кислородный концентратор, которые разрешено больным местным жителям забрать домой на временное пользование:

  • 9 штук в КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи "Роша";
  • 9 штук в КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи "Садгора";
  • 9 штук в КНП "Городская поликлиника №1";
  • 6 штук в КНП "Городская поликлиника №2";
  • 2 штук в КНП "Городская поликлиника "Гравитон".

"Больные, которые дома нуждаются в длительной кислородной поддержке, могут взять концентратор в пользование абсолютно бесплатно", - заявила замглавы управления здравоохранения Черновицкого городского совета Галина Бовкун.

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Черновцы