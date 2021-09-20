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В Чернівцях дозволили забирати додому кисневі концентратори: список поліклінік

Автор: Сергій Пишкін

У поліклініках й центрах первинної медико-санітарної допомоги Чернівців є кисневі концентратори, які дозволено хворим забрати додому на тимчасове користування. Загалом у медзакладах нараховується 41 апарат, які місцеві жителя можуть взяти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради.

В Чернівцях є 41 кисневий концентратор, які дозволено хворим місцевим жителям забрати додому на тимчасове користування:

  • 9 штук в КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Роша";
  • 9 штук в КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Садгора";
  • 9 штук в КНП "Міська поліклініка №1";
  • 6 штук в КНП "Міська поліклініка №2";
  • 2 штук в КНП "Міська поліклініка "Гравітон".

"Хворі, які вдома потребують тривалої кисневої підтримки, можуть взяти концентратор у користування абсолютно безкоштовно", - заявила замголови управління охорони здоров`я Чернівецької міської ради Галина Бовкун.

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Чернівці