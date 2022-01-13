В Черновцах произошла стрельба посреди дня. Пострадавшего госпитализировали

В Черновцах на улице Парковой произошла стрельба. Пострадавшего мужчину госпитализировали.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Чернівецький луч".
Всего было осуществлено два выстрела. У автомобиля пострадавшего мужчины заметны следы крови.
Сейчас полиция не комментирует произошедшее, однако на месте уже работает следственно-оперативная группа.
Местное издание со ссылкой на собственные источники утверждает, что личности стрелков уже установлены.
Фото: в Черновцах произошла стрельба посреди дня (promin.cv.ua)