UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Черновцах произошла стрельба посреди дня. Пострадавшего госпитализировали

Автор: Сергей Пышкин

В Черновцах на улице Парковой произошла стрельба. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Чернівецький луч".

Всего было осуществлено два выстрела. У автомобиля пострадавшего мужчины заметны следы крови.

Сейчас полиция не комментирует произошедшее, однако на месте уже работает следственно-оперативная группа.

Местное издание со ссылкой на собственные источники утверждает, что личности стрелков уже установлены.

Фото: в Черновцах произошла стрельба посреди дня (promin.cv.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Черновцы