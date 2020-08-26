В Черновцах прекратили курсировать все троллейбусы

Черновицкое троллейбусное управление прекращает все перевозки. Это сделали по требованию полиции.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице коммунального предприятия.

Исполняющий обязанности директора Черновицкого троллейбусного управления Сергей Ивашина в комментарии местному изданию "Молодой буковинец" объяснил, что сотрудники патрульной полиции пытались привлечь к ответственности водителя одного из троллейбусов, который сегодня осуществлял перевозку пассажиров.

"Полиция подчиняется напрямую Киеву", - сказал Ивашина.

Сотрудники патрульной полиции сегодня остановили троллейбус в районе Калиновского рынка, отметил он.

"Они хотели уже составлять на него протокол. Нам удалось его "отмазать". Однако водителю пришлось высадить пассажиров", - сказал руководитель ЧТУ.

Напомним, в комментарии РБК-Украина в полиции сообщили, что продолжают контролировать соблюдение ограничений красной зоны в Черновцах.

Отметим, что местные власти Черновцов, несмотря на внесение города в красную зону, разрешили работу рынков, торговых комплексов, общественного транспорта, а также школ и детсадов.

Отметим, что в красную зону карантина попали город Черновцы, Заставновский и Кицманский район Черновицкой области. В этой зоне запрещается общественного транспорта, посещения учреждений образования, деятельность заведений общественного питания, ТРЦ, фитнес-центров, магазинов. Однако, местная власть отказалась усиливать карантин.