В Чернівцях та області ввели заборону на фейєрверки
В Чернівецькій області заборонили використання феєрверків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка.
"Заборонити використання на території Чернівецької області феєрверків, салютів і піротехнічних засобів на період воєнного стану на території України та 30 днів після його припинення", - йдеться в ньому.
Як повідомлялось, Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект, яким пропонується заборонити використання та продаж феєрверків, зокрема салютів та петард. Документ за основу підтримали 250 депутатів.
Раніше феєрверки заборонили в Полтавській області, Одесі та Києві.
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