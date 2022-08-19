В Чернівцях та області ввели заборону на фейєрверки

В Чернівецькій області заборонили використання феєрверків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка.

"Заборонити використання на території Чернівецької області феєрверків, салютів і піротехнічних засобів на період воєнного стану на території України та 30 днів після його припинення", - йдеться в ньому.