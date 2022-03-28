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В Черновцах неизвестные повредили сирену, которая оповещает о тревоге

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Черновцы, Понедельник 28 марта 2022 18:19
В Черновцах неизвестные повредили сирену, которая оповещает о тревоге Сирену для оповещения о воздушной тревоге повредили в Черновцах (facebook.com/vasylzazulyak.cv)
Автор: Татьяна Самарук

В Черновцах неизвестные повредили одну из новых сирен, которую установили для оповещения о воздушной тревоге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя городского головы Черновцов Василия Зазуляка.

"Одну из новых сирен, которую мы недавно установили, повредили неизвестные. Пока что неизвестны. Соответствующие органы найдут каждого вандала, который сознательно или не сознательно играет на руку российскому оккупанту", - сообщил он.

Также он добавил, что коммунальщики обнаружили поврежденные провода питания после того, как новая сирена на улице Ореховской не сработала.

Сейчас сирену отремонтировали. Также местных жителей призвали сообщать обо всех подозрительных лицах, "которые крутятся возле систем оповещения или стратегических объектов города".

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области оккупанты используют залповые дистанционные системы для минирования территорий.

Также мы писали, что в Житомирской области задержали предателя, который сливал оккупантам позиции ВСУ.

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