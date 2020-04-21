В Черновцах мужчина устроил стрельбу на улице

В одном из спальных районов Черновцов человек устроил стрельбу из пистолета. Как передает РБК-Украина, об этом сообщили в Национальной полиции.

Отмечается, что правоохранители получили сообщение о стрельбе на улице Ивасюка. На месте события полиция выяснила, что 37-летний местный житель несколько раз выстрелил из пистолета в землю.

"В результате стрельбы никто не пострадал. Сотрудники полиции изъяли у мужчины оружие", - сообщили в полиции.

Правоохранителями решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту незаконного обращения с оружием (ч. 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ночью в понедельник, 20 апреля, во Львовской области произошла полицейская погоня, во время которой применили огнестрельное оружие. Полиция остановила 22-летнего водителя на BMW иностранной регистрации.

Также в столице полицейские задержали киевлянина, который стрелял в прохожих. Об этом сообщает В результате инцидента никто не пострадал. По факту хулиганства полиция открыла уголовное производство.