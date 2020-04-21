ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Черновцах мужчина устроил стрельбу на улице

Новости » Происшествия     21.04.2020 - 02:19
В Черновцах мужчина устроил стрельбу на улице
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Полиция изъяла оружие

В одном из спальных районов Черновцов человек устроил стрельбу из пистолета. Как передает РБК-Украина, об этом сообщили в Национальной полиции.

Отмечается, что правоохранители получили сообщение о стрельбе на улице Ивасюка. На месте события полиция выяснила, что 37-летний местный житель несколько раз выстрелил из пистолета в землю.

"В результате стрельбы никто не пострадал. Сотрудники полиции изъяли у мужчины оружие", - сообщили в полиции.

Правоохранителями решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту незаконного обращения с оружием (ч. 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ночью в понедельник, 20 апреля, во Львовской области произошла полицейская погоня, во время которой применили огнестрельное оружие. Полиция остановила 22-летнего водителя на BMW иностранной регистрации.

Также в столице полицейские задержали киевлянина, который стрелял в прохожих. Об этом сообщает В результате инцидента никто не пострадал. По факту хулиганства полиция открыла уголовное производство.

В Одессе произошла стрельба В Киеве водитель элитного авто устроил стрельбу на дороге
Новости Украины ЧерновцыпистолетСтрельба
News
On Top