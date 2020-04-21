У Чернівцях чоловік на вулиці влаштував стрілянину

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Поліція вилучила зброю

В одному зі спальних районів Чернівців чоловік влаштував стрілянину із пістолета. Як передає РБК-Україна, про це повідомили у Національній поліції.

Зазначається, що правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину на вулиці Івасюка. На місці події поліція з'ясувала, що 37-річний місцевий житель декілька разів вистрілив з пістолета в землю.

"Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Співробітники поліції вилучили у чоловіка зброю", - повідомили у поліції.

Правоохоронцями вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного поводження зі зброєю (ч. 1 статті 263 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, вночі в понеділок, 20 квітня, у Львівській області сталася поліційна погоня, під час якої застосували вогнепальну зброю. Поліція зупинила 22-річного водія на BMW іноземної реєстрації.

Також у столиці поліцейські затримали киянина, який стріляв в перехожих. Про це повідомляє У результаті інциденту ніхто не постраждав. За фактом хуліганства поліція відкрила кримінальне провадження.