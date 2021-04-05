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В Черновцах масштабный пожар на заводе "Розма"

Новина українською → Черновцы, Понедельник 05 апреля 2021 19:47
В Черновцах масштабный пожар на заводе "Розма" Фото: в Черновцах горит завод (molbuk.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Черновцах сегодня, 5 апреля, произошел пожар на территории завода "Розма". На место происшествия уже выехала бригада Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает местное издание "Молодой буковинец".

Как пишет издание, пожар масштабный. Над микрорайоном Каличанка, где расположен завод, поднялось большое облако черного дыма.

В местном управлении ГСЧС рассказали, что спасатели получили информацию о пожаре на заводе "Розма". Пожарные уже отправились на место происшествия.

Фото: пожар на заводе в Черновцах (molbuk.ua)

Информации о причинах возгорания, а также возможных жертвах или пострадавших пока нет.

Завод "Розма" занимается изготовлением полипропиленовых систем для отопления и водоснабжения, а также стальных панельных радиаторов отопления.

Напомним, на прошлой неделе взрыв произошел на предприятии в Харькове. В результате взрыва один человек погиб и еще один пострадал.

Также РБК-Украина писало о мощном взрыве на заводе в Индонезии, в результате которого пострадали десятки людей.

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