В Черновцах масштабный пожар на заводе "Розма"

В Черновцах сегодня, 5 апреля, произошел пожар на территории завода "Розма". На место происшествия уже выехала бригада Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает местное издание "Молодой буковинец" .

Как пишет издание, пожар масштабный. Над микрорайоном Каличанка, где расположен завод, поднялось большое облако черного дыма.

В местном управлении ГСЧС рассказали, что спасатели получили информацию о пожаре на заводе "Розма". Пожарные уже отправились на место происшествия.

Фото: пожар на заводе в Черновцах (molbuk.ua)

Информации о причинах возгорания, а также возможных жертвах или пострадавших пока нет.

Завод "Розма" занимается изготовлением полипропиленовых систем для отопления и водоснабжения, а также стальных панельных радиаторов отопления.