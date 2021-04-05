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У Чернівцях масштабна пожежа на заводі "Розма"

Новость на русском → Чернівці, Понеділок 05 квітня 2021 19:47
У Чернівцях масштабна пожежа на заводі "Розма" Фото: у Чернівцях горить завод (molbuk.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Чернівцях сьогодні, 5 квітня, сталася пожежа на території заводу "Розма". На місце події вже виїхала бригада Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє місцеве видання "Молодий буковинець".

Як пише видання, пожежа масштабна. Над мікрорайоном Калічанка, де розташований завод, здійнялася велика хмара чорного диму.

У місцевому управлінні ДСНС розповіли, що рятувальники отримали інформацію про пожежу на заводі "Розма". Пожежники вже відправилися на місце події.

Фото: пожежа на заводі в Чернівцях (molbuk.ua)

Інформації про причини загоряння, а також можливих жертв чи потерпілих, поки немає.

Завод "Розма" займається виготовленням поліпропіленових систем для опалення та водопостачання, а також сталевих панельних радіаторів опалення.

Нагадаємо, минулого тижня вибух стався на підприємстві у Харкові. В результаті вибуху одна людина загинула та ще одна постраждала.

Також РБК-Україна писало про потужний вибух на заводі в Індонезії, в результаті якого постраждали десятки людей.

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Новини України Надзвичайні події Чернівці пожежа завод
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