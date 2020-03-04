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У Чернівцях госпіталізували ще 3 людей з підозрою на коронавірус

Новини » Надзвичайні події     04.03.2020 - 13:22
У Чернівцях госпіталізували ще 3 людей з підозрою на коронавірус
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Трьох людей госпіталізували у інфекційне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні

У інфекційне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні госпіталізували двох чоловіків та жінку з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє "Громадське".

Як зазначається, пацієнтів привезли на кареті швидкої допомоги, а автомобіль одразу відправили на дезінфекцію. Її водії одягнені в біокостюми. У середині закладу усі одягнені у захисний одяг та респіратори.

Зазначимо, на сьогодні на коронавірус в Україні перевіряють ще 6 осіб, частина зразків вже передана до референс-лабораторії.

Заражений коронавірусом українець в Чернівцях знаходиться в ізоляції, стан задовільний, жодних симптомів розвитку пневмонії немає, кашель послаблюється.

РБК-Україна писало, що єдиний на сьогодні заражений в Україні знаходиться в ізоляції в Чернівцях, його стан задовільний, ніяких симптомів розвитку пневмонії немає, кашель послаблюється. Його госпіталізували ще 29 лютого, симптоми хвороби проявилися після поїздки до охопленої коронавірусом Італії.

На коронавірус в Україні перевіряють ще 6 осіб У МОЗ розповіли про стан зараженого коронавірусом
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