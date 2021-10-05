В Черновцах горел лицей железнодорожного транспорта

В Черновцах вечером 4 октября произошел пожар в лицее железнодорожного транспорта. Он находится на улице Капелланская.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт Promin.
Предварительно, загорелись складские помещения.
На месте происшествия работают две пожарные бригады ГСЧС, также прибыл экипаж полиции.
По состоянию на 23:00 пожар локализован, распространения на учебные корпуса не было. По предварительным данным, никто не пострадал.
Также в понедельник, 4 октября, в центре Львова произошел пожар. В связи с этим перекрыли движение транспорта.