У Чернівцях горів ліцей залізничного транспорту

У Чернівцях ввечері 4 жовтня сталася пожежа в ліцеї залізничного транспорту. Він знаходиться на вулиці Капеланська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт Promin.
Попередньо, загорілися складські приміщення.
На місці події працюють дві пожежні бригади ДСНС, також прибув екіпаж поліції.
Станом на 23:00 пожежу локалізовано, поширення на навчальні корпуси не було. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Також у понеділок, 4 жовтня, у центрі Львова сталася пожежа. У зв'язку з цим перекрили рух транспорту.