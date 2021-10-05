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У Чернівцях горів ліцей залізничного транспорту

Автор: Артур Родивилов

У Чернівцях ввечері 4 жовтня сталася пожежа в ліцеї залізничного транспорту. Він знаходиться на вулиці Капеланська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт Promin.

Попередньо, загорілися складські приміщення.

На місці події працюють дві пожежні бригади ДСНС, також прибув екіпаж поліції.

Станом на 23:00 пожежу локалізовано, поширення на навчальні корпуси не було. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Також у понеділок, 4 жовтня, у центрі Львова сталася пожежа. У зв'язку з цим перекрили рух транспорту.

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Пожежа